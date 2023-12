Voor het eerst legale wiet te koop, proef in Tilburg en Breda

Wietrokers kunnen voor het eerst in Nederland legaal geteelde wiet kopen. Vrijdag start in Tilburg en Breda een eerste fase van het zogenoemde wietexperiment. De coffeeshops in beide steden mogen naast de cannabis van drie legale telers voorlopig ook de gedoogde producten blijven verkopen.

De komende periode wordt gekeken waar de betrokken partijen allemaal tegenaan lopen, voordat het wietexperiment landelijk van start gaat. Daaraan doet een tiental gemeenten mee. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg sprak dan ook van een “experiment binnen het experiment”, dat maximaal een half jaar moet gaan duren.

De coffeeshops mogen nu nog op vrijwillige basis meedoen. Volgens de gemeente Breda doen daar alle acht shops gelijk mee. In Tilburg gaat het om zes van de elf shops. Volgens een gemeentewoordvoerster volgt begin volgend jaar waarschijnlijk de rest.

Naar verwachting start tegen de zomer het landelijke experiment van minimaal vier jaar, al zit daartussen nog een overgangsfase. Naast Tilburg en Breda nemen ook Arnhem, Almere, Groningen, Heerlen, Voorne aan Zee, Maastricht, Nijmegen en Zaanstad deel aan het officiƫle wietexperiment. Daarnaast is het ook de bedoeling dat Amsterdam met stadsdeel Amsterdam-Oost mee gaat doen.

De wietproef is al meerdere keren uitgesteld. Tijdens het echte experiment mogen de coffeeshops in de deelnemende gemeenten alleen nog de gereguleerde wiet verkopen. Zij hebben dan de keus uit tien telers.

Wiet wordt nu illegaal aan de achterdeur ingekocht door coffeeshops, met criminaliteit, overlast en gezondheidsproblemen tot gevolg. De verkoop aan klanten wordt gedoogd.