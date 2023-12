Politie vindt 250 kilo vuurwerk in Terneuzen en Geertruidenberg

De politie heeft zaterdag ongeveer 250 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen in een loods aan de Polenweg in Terneuzen in Zeeland. De huurder van het pand is als verdachte aangemerkt. Hij wordt op een later moment verhoord, meldt de politie zondag. In de gemeente Geertruidenberg (Noord-Brabant) heeft de politie recentelijk een even grote hoeveelheid vuurwerk aangetroffen.

De politie in Terneuzen kwam het vuurwerk op het spoor na een anonieme tip. Het vuurwerk lag onder een afdekzeil in de loods, verspreid over vijftien dozen. Het ging om shells, cobra’s en vuurpijlen. De politie heeft het vuurwerk in beslag genomen.

De huurder, een man uit het Zeeuwse dorp Walsoorden, was op het moment van de vondst niet aanwezig in de loods. Ook op zijn thuisadres werd hij niet aangetroffen. Wel vond de politie daar ook nog zo’n 8 kilo professioneel vuurwerk.

In de Brabantse gemeente Geertruidenberg werd vrijdag ook al 250 kilo vuurwerk aangetroffen, maakt de politie zondag bekend. In een schuur bij een woning in de gemeente werd behalve het vuurwerk ook een grote hoeveelheid drugs en geneesmiddelen gevonden. Het ging onder meer om MDMA, 3MMC en ketamine. De bewoner is aangehouden. De politie doet nog onderzoek.