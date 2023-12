Advocaat Gerard Spong over vonnis Bouterse: buitengewoon verheugd

Advocaat Gerard Spong is “buitengewoon voldaan en verheugd” over het vonnis van het Hof van Justitie in de zaak tegen de Surinaamse oud-president en oud-legerleider Desi Bouterse. Dat zei de advocaat op radiozender ABC Suriname. Het hof heeft Bouterse woensdag ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Bouterse kreeg de straf al twee keer eerder opgelegd en het hof houdt nu ook bij het eindvonnis vast aan die beslissing.

De in Suriname geboren Spong verloor vrienden en vakgenoten tijdens de moorden in 1982 in Fort Zeelandia en is kenner van het Surinaams recht. Het vonnis is volgens hem “buitengewoon zorgvuldig en gemotiveerd opgeschreven”. Hij noemt de uitspraak “een hard gelag voor Bouterse en zijn advocaat”.

Spong zegt dat deze uitspraak aantoont dat Suriname een vitale en krachtige rechtsstaat is. “De rechter heeft de moed gehad om een gedurfd vonnis uit te spreken, dat is van onschatbare waarde”, legt hij aan de telefoon uit. “Het is een grote en gevoelige zaak, die in het begin aan alle kanten bloot is gesteld aan beïnvloeding. Telkens is dat door de rechterlijke macht in Suriname teniet gedaan. Dat geeft de burger moed.”

Bouterse was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. De rechters hebben niet gevraagd om hem onmiddellijk te arresteren, zoals het Openbaar Ministerie had geëist.