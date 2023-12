Politie zoekt getuigen fatale schietpartij coffeeshop Amsterdam

De politie is op zoek naar belangrijke getuigen van een dodelijke schietpartij in een coffeeshop in Amsterdam op 19 november. Daarbij kwam een 33-jarige man om het leven. Voor de schietpartij zitten twee verdachten vast.

De schietpartij was rond 22.15 uur in de coffeeshop Green Place aan de Kloveniersburgwal. Het slachtoffer en een van de verdachten hadden ruzie in de shop. Volgens de politie waren een aantal bezoekers daar getuigen van, die hebben gezien “dat het er best heftig aan toeging tussen het tweetal”.

Het personeel zette de twee de coffeeshop uit. Buiten ging het conflict verder, waarna het slachtoffer weer de zaak binnenging, naar een ruimte achter in de coffeeshop. De verdachte schoot het slachtoffer vervolgens neer en maakte zich daarna uit de voeten.

Ondanks het feit dat twee verdachten vastzitten, is het onderzoek volgens de politie nog in volle gang. De politie wil daarom graag spreken met alle coffeeshopbezoekers die mogelijk iets gezien hebben. Ook worden mensen die in de omgeving zijn geweest, opgeroepen zich te melden.