Comité Herdenking Slachtoffers Suriname: feestelijke dag

De veroordeling van oud-president en oud-legerleider Desi Bouterse van Suriname in hoger beroep tot 20 jaar celstraf voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982 is een “feestelijke en historische dag”. “Niet alleen voor de nabestaanden, maar voor heel Suriname”, zegt Romeo Hoost, voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname.

Hoost is neef van Eddy Hoost, een van de vijftien slachtoffers die omkwamen tijdens de Decembermoorden. Hoost noemt de uitspraak “prachtig” en zegt dat deze “bewijst dat de rechtstaat Suriname ondanks alles recht op zijn benen staat”. Volgens Hoost heeft Bouterse met de Decembermoorden Suriname “in duisternis gezet in 1982”.

Bouterse kreeg de straf al twee keer eerder opgelegd. Het Hof van Justitie ging in het eindvonnis mee in dit besluit. De verweren van de oud-president zijn verworpen. De rechters hebben niet gevraagd om de onmiddellijke arrestatie van Bouterse, zoals het Openbaar Ministerie wilde. Volgens het hof zouden er in de Surinaamse wet geen mogelijkheden zijn voor onmiddellijke arrestatie. Bouterse was zelf niet bij de uitspraak aanwezig.