Asielopvang hotel Uden mag toch nog niet open van rechter

De asielopvang in het Van der Valk-hotel in het Brabantse Uden mag woensdag toch nog niet open. De rechter heeft de vergunning, die door de gemeente Maashorst was afgegeven, voor twee dagen geschorst, legt een woordvoerder van de rechtbank Oost-Brabant uit. De eerste bussen met asielzoekers zijn rond het middaguur al gearriveerd bij het hotel. Ook later in de middag, na de schorsing van de vergunning, gingen nieuwe groepen asielzoekers het hotel binnen, zag een ANP-fotograaf ter plaatse.

Omwonenden stapten woensdagochtend naar de rechter met het verzoek de vergunning te schorsen, totdat door de gemeente is besloten op hun bezwaar. De rechtbank begrijpt dat de nood voor de opvang hoog is, schetst de woordvoerder, maar het moet wel “volgens de regels gaan”. De schorsing van de vergunning is voor twee dagen, want vrijdag wordt in de rechtbank verder gesproken over de kwestie.

De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, is op de hoogte van het net ingediende bezwaar van omwonenden. Wat dat voor gevolgen heeft voor de opvang van mensen in de plaats, is nog onduidelijk. Daar beraadt de gemeente zich momenteel op, laat een woordvoerster weten.