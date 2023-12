Friese bestuurder noemt Gelders wolvenbeleid onhoudbaar

De Friese gedeputeerde Matthijs de Vries (ChristenUnie) noemt het Gelderse wolvenbeleid “onhoudbaar”. In een motie riepen meerdere partijen op om hardere maatregelen te nemen “in navolging van provincie Gelderland”. Ook moet er een Fries plan komen tegen de wolf, vinden de indienende partijen. Een ruime meerderheid van de partijen dient deze motie in.

Gelderland heeft recentelijk aangekondigd dat de wolf sneller afgeschoten kan worden in de provincie. Als een wolf twee keer langs een wolfwerend hek is gekomen en een dier aanvalt, moet het afgeschoten kunnen worden, stelt Gelderland. Het is nog niet bekend of dit ook mag volgens Nederlandse en Europese regels.

De Vries zei dat er in 2024 wolvenbeleid komt dat is opgesteld door alle twaalf provincies. Hij wil dat liever afwachten, voordat de provincie zelf wolvenbeleid gaat maken. Daarnaast wees hij er ook op dat er al subsidie kan worden aangevraagd door boeren voor wolfwerende rasters en hekken.

De Partij voor de Dieren diende ook een motie in om juist te kijken naar het beschermen van zowel de wolf als het vee. Menno Brouwer zei dat eerst moet worden gekeken naar preventieve maatregelen zoals hekken. Hij noemde een specifiek soort schrikdraad in Zweden als succesvol voorbeeld. De motie van de PvdD is mede ingediend door GrienLinks en de SP.