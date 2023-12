XR wil klimaatprotest tegen ING op ring Amsterdam voortzetten

Extinction Rebellion (XR) is nog altijd van plan om op 30 december op de snelweg A10 in Amsterdam te gaan demonstreren tegen ING. De bank maakte woensdag plannen bekend om tegen 2040 te stoppen met het financieren van nieuwe olie- en gasprojecten en fors meer leningen voor duurzame energie te willen verstrekken. “Het is fijn dat ING de goede kant op beweegt, maar we willen dat de financiering van fossiele brandstoffen per direct stopt”, reageert een woordvoerster van de actiegroep.

“Met de huidige voorraad olie en gas jagen we de opwarming van de aarde al over de 2 graden heen. Bestaande olie- en gaswinningsprojecten moeten dus stoppen, laat staan dat er de komende jaren nog nieuwe projecten bij kunnen komen”, legt de XR-woordvoerster uit.

Dat ING “de hete adem begint te voelen” is wat de actiegroep betreft wel “een goed teken”. Het gaat XR alleen nog veel te langzaam.

Het protest op de A10 staat gepland ter hoogte van het voormalige hoofdkantoor van ING, dat dankzij de vormen van het gebouw onder meer de bijnamen “de schoen”, “de poenschoen” en “de klapschaats” heeft gekregen. De bank is al bijna een decennium geleden uit het pand vertrokken, maar volgens XR blijft het “een symbolische plek”. Daar actievoeren op de ringweg ziet de beweging als “escaleren”, na het voeren van talloze protestacties voor het huidige kantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost.

Omdat ING de ‘huisbank’ van de overheid is, gaat de kwestie volgens XR “iedereen aan”. Volgens de woordvoerster heeft de bank al tijd genoeg gehad om de transitie naar meer duurzame financiering te maken. “Het Parijsakkoord is acht jaar geleden gesloten.”

In het Klimaatakkoord van Parijs spraken wereldleiders af dat ze zich zullen inspannen om de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden te beperken, en bij voorkeur tot 1,5 graad. Op de laatste klimaattop in Dubai werd daar eerder deze maand voor het eerst een bepaling aan toegevoegd waarin stond dat de wereld een transitie moet doormaken: weg van fossiele brandstoffen en richting meer duurzame energiebronnen.