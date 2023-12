Behoud vuurtoren ‘Lange Jaap’ na onderzoek nog niet zeker

Rijkswaterstaat (RWS) kan het behoud van vuurtoren Kijkduin – ook wel ‘Lange Jaap’ genoemd – in de gemeente Den Helder nog niet garanderen, schrijft demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ingenieursbureau Movares concludeert dat het herstellen van de scheuren in de vloeren en wanden van de toren de beste optie is, maar noemt de renovatie tegelijkertijd “uitdagend” omdat er ingewikkelde technieken aan te pas komen.

Vanwege deze risico’s durft RWS nog geen definitieve beslissing te nemen over het lot van het “Huisduiner icoon”. Maar de wil om Lange Jaap te redden is er zeker, en daarom werkt RWS de komende tijd uit hoe de vuurtoren eventueel hersteld kan worden. Uit die ontwerpen zal blijken of dit ├╝berhaupt mogelijk is. Als dit het geval is, zal het Helderse erfgoed naar verwachting vanaf 2025 worden gerenoveerd.