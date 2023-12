Dode gevonden in Gronings kanaal in zoektocht naar vermiste man

In het Van Starkenborghkanaal in Groningen is een lichaam gevonden, meldt de politie woensdagavond. De politie onderzoekt of het gaat om de 25-jarige man die sinds de nacht van vrijdag op zaterdag wordt vermist.

Bij de politie kwamen veel tips binnen over de vermissing. De Groninger vertrok even na middernacht van zijn werk aan de Kattenhage. Daarna is hij rond 01.30 uur nog – voor het laatst – gezien in de omgeving van het Universitair Medisch Centrum. Daarna zou hij richting de buurt van het kanaal zijn gegaan.