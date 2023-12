Bruls mag van gemeenteraad nog 6 jaar in Nijmegen blijven

De gemeenteraad van Nijmegen wil Hubert Bruls nog zes jaar als burgemeester. De raad stuurt daarom een aanbeveling aan de demissionair minister van Binnenlandse Zaken de 57-jarige CDA’er opnieuw voor te dragen bij de koning.

Het zou de derde termijn worden voor de in Nijmegen zeer populaire Bruls, die in 2012 aantrad als burgemeester. In mei 2024 loopt zijn tweede termijn af, en hij maakte in september al bekend dat hij graag herbenoemd wilde worden.

Volgens de vertrouwenscommissie die zich over de herbenoeming heeft gebogen, heeft Bruls het de afgelopen periode “uitstekend” gedaan als burgemeester. “Hij vult het ambt heel persoonlijk in, is zeer betrokken en staat altijd voor zijn stad”, aldus het oordeel van de commissie.

Bruls wordt gewaardeerd om zijn grote inspanningen voor de opvang van vluchtelingen in Nijmegen. “Dat maakt veel indruk. Hij laat in het land zien dat Nijmegen een gastvrije en heel diverse stad is.” Ook zijn lef, zijn besluitvaardigheid en zijn goede antenne voor hoe de samenleving zich gaat ontwikkelen vindt de Nijmeegse raad belangrijk.

Bruls genoot de afgelopen jaren landelijke bekendheid als voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Onder zijn leiding speelde het beraad een grote rol in eerst de coronacrisis en meteen daarna de asielopvangcrisis. Bruls noemde het woensdagavond “de eer van zijn leven” dat hij voor de derde keer wordt voorgedragen als burgemeester van de stad waar hij als Limburger in 1984 kwam studeren.