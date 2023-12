Gelderse treinen krijgen toiletten, maar bouw kan nog jaren duren

Tientallen Gelderse treinen krijgen toiletten. Een voorstel daartoe werd woensdag aangenomen door de Provinciale Staten van Gelderland. Het gaat om de treinen tussen Amersfoort en station Ede-Wageningen (de Valleilijn) en die in de Achterhoek. Het kan wel nog jaren duren voor mensen hierin daadwerkelijk naar de wc kunnen.

In de Achterhoek moeten 33 dieseltreinen een wc krijgen. In het voorstel staat dat op z’n vroegst in 2025 begonnen kan worden met de hele operatie, waarna het tot zeven jaar kan duren tot alle treinen een wc hebben. Meerdere fracties vroegen zich woensdag af of dit niet sneller kan. Maar een woordvoerster van de provincie legt uit dat het een complexe operatie is. Elke trein die een wc krijgt, moet daarvoor naar de bouwer in het buitenland worden gebracht. Intussen moet er een reservetrein worden ingezet. Dieseltreinen zijn echter schaars in Nederland en buitenlandse treinen mogen hier niet rijden, aldus de woordvoerster.

Voor de Valleilijn gaat het om een handvol elektrische treinen. Hoelang het bouwen van toiletten daar gaat duren, is nog niet bekend.

Voor toiletten in de Gelderse treinen wordt al langere tijd aandacht gevraagd door actievoerders. In totaal gaat het plaatsen van wc’s in beide regio’s de provincie ruim 16,7 miljoen euro kosten. Het onderhoud en de schoonmaakkosten naar verwachting een kleine 2 miljoen euro per jaar.

Toiletten in de treinen moeten bijdragen aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met bijvoorbeeld darmproblemen. Het college van Gedeputeerde Staten wijst er wel op dat de wc’s ten koste gaan van het aantal zitplaatsen in de trein. Een toilet kost tien tot dertien zitplaatsen. “Dit betekent dat de capaciteit van de trein kleiner wordt en dat sommige reizigers niet meer kunnen zitten, of bij extreme drukte er eerder sprake is van overvolle treinen en reizigers die niet meer mee kunnen.”