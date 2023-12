500 kilo coke gevonden in container in Rotterdamse haven

De douane en de politie hebben woensdag bij een controle in de Rotterdamse haven 500 kilo cocaïne gevonden met een straatwaarde van ruim 37,5 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie meldt dat de drugs verstopt zaten in een container die uit Colombia kwam.

De tassen met drugs zaten verstopt in vaten met jam en marmelade. In totaal werden in acht vaten tassen aangetroffen met de cocaïne, aldus het OM. De container was bestemd voor een bedrijf in Nederland, dat vermoedelijk niets met de smokkel te maken had. De drugs zijn vernietigd.