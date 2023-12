Hof legt tot 7 jaar cel op in zaak over martelcontainer

Het gerechtshof Amsterdam heeft woensdag celstraffen van een tot zeven jaar opgelegd in de zaak rond de geruchtmakende martelcontainer in Wouwse Plantage. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep straffen tot negen jaar geëist tegen de acht verdachten.

In Wouwse Plantage (West-Brabant) werd een cellencomplex van zes zeecontainers gebouwd; een zevende container was ingericht als martelkamer, met onder meer een tandartsstoel waarop slachtoffers konden worden vastgebonden. In het complex werd een arsenaal aan martelgereedschappen aangetroffen. In een loods in Rotterdam waren snelle auto’s gestald, die vermoedelijk zouden worden gebruikt voor ontvoeringen. Ook zijn er wapens en politie-uniformen gevonden.

Het geheel zou zijn bedoeld om criminele rivalen of vijanden te ontvoeren, gevangen te zetten en te martelen, tegen het decor van de internationale cocaïnehandel. Op 22 juni 2020 greep de politie in, toen de verdachten volgens het OM op het punt stonden een eerste slachtoffer in hun onderwereldgevangenis te plaatsen.

De rechtbank legde eerder gevangenisstraffen tot negen jaar op aan de verdachten, met leeftijden van 36 tot 70 jaar. Het Openbaar Ministerie eiste dit ook in hoger beroep. Het hof noemt hoge straffen passend, omdat er sprake was van een professionele organisatie. “De voorbereidingshandelingen waren in een zeer vergevorderd stadium en er werd actief gezocht naar beoogde slachtoffers. Weerzinwekkend is dat de verdachten serieus overwogen ook vrouwen en kinderen te ontvoeren om zo hun slachtoffers te kunnen treffen”, stelt het hof in de uitspraak.

Hoofdverdachte in de zaak is de 52-jarige Roger P., alias Piet Costa. Aan hem is 33 maanden gevangenisstraf opgelegd, zoals ook de rechtbank deed. Het hof moest in zijn zaak rekening houden met de vijftien jaar cel die hij eerder in een grote drugszaak kreeg opgelegd.