Gemeente Arnhem helpt asielzoekers aan werk na verruiming regels

De gemeente Arnhem gaat asielzoekers actief helpen om mee te doen op de arbeidsmarkt, nu zij meer mogen werken. Vorige maand werd de zogeheten 24 wekeneis geschrapt door de Raad van State, waardoor asielzoekers niet meer aan een maximum aantal werkweken per jaar vastzitten.

Nu die eis vervallen is, wil de gemeente nieuwe kansen creĆ«ren voor asielzoekers. “Nu moeten we de volgende stap zetten om te kijken waar en hoe we hen zo goed mogelijk aan het werk krijgen en hoe we daarbij kunnen helpen”, zegt Mark Lauriks, wethouder Werk en Inkomen.

De gemeente gaat daar nu maatregelen voor nemen. Zo zullen de bestaande balies die nu vrijwilligerswerk aanbieden aan vluchtelingen binnenkort ook betaald werk aanbieden. Ook zal Arnhem kijken hoe de samenwerking met lokale werkgevers verbeterd kan worden. Naar eigen zeggen is Arnhem de eerste gemeente die met dergelijke maatregelen komt na het vervallen van de 24 wekeneis.