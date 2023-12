Faunabescherming vindt Europees wolvenvoorstel een lobby

Voorzitter Niko Koffeman van dierenactiegroep De Faunabescherming vindt het voorstel van de Europese Commissie om de beschermde status van de wolf te verlagen “een lobby van Europese politici die weten dat de verkiezingen er volgend jaar weer aankomen”. Hij acht de kans dat alle lidstaten van de Europese Unie het eens zijn met zo’n statusverlaging vrijwel uitgesloten en “zeer moeilijk voorstelbaar”, zei hij in een reactie.

Volgens Koffeman heeft EC-voorzitter Ursula von der Leyen niets over de aanpak van de wolf te zeggen. “Het behoort niet tot haar takenpakket en niet tot haar competentie. Ze begon er pas over toen haar pony was doodgebeten, wat wel zielig is maar geen reden om buiten haar eigen wijk te gaan. Dat ze dat wel doet is wel verontrustend.”

“Er wordt op dit moment flink gelobbyd om het beschermende regime voor de wolf af te schalen. Maar zelfs als het tot een statusverlaging zou komen, geldt nog altijd dat de basisnorm is dat eerst alle alternatieven uitgeprobeerd moeten zijn voordat een wolf afgeschoten mag worden. En voorlopig neemt een meerderheid van de veehouders nog niet eens wolfwerende maatregelen. Ik beschouw dit als een lobby-voorstel en niet als een officieel voorstel”, aldus Koffeman.