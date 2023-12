Kamerlid Forum over opruiingszaak: bizarre verwijten 

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (35) noemt het een “grote schande” dat het Openbaar Ministerie hem vervolgt voor opruiing. Tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag zei de politicus van Forum voor Democratie dat hij om politieke redenen wordt vervolgd. “Mij worden bizarre verwijten gemaakt”, zei hij. De politicus voert zijn eigen verdediging, zonder advocaat.

Van Meijeren staat terecht om twee verdenkingen van opruiing uit 2022, waarbij de volksvertegenwoordiger suggereerde dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Dat gebeurde tijdens een boerenmanifestatie en een interview. “Oproepen tot geweld wordt niet beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting”, zei de officier van justitie.

De aanklager noemt het “schurend en verontrustend” als een parlementslid oproept tot opstand tegen de overheid. “Volgens hem worden we overheerst door een tiranniek regime. Een democratische oplossing is er niet meer. Er is zelf geen sprake meer van een democratie. Verzet is noodzakelijk, zelfs geboden”, zei de officier in zijn inleiding. Van Meijeren overschreed volgens hem de strafrechtelijke grens door zijn oproep tot opstand in te vullen met een aansporing tot geweld.

Van Meijeren zegt tijdens de inhoudelijke behandeling tien uur nodig te hebben om zijn verdediging te voeren. De rechtbank moet nog beslissen over twee deskundigen die de politicus wil oproepen en wanneer de strafzaak inhoudelijk dient.