Natuurorganisaties reageren woest op plan minder bescherming wolf

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) en andere organisaties die opkomen voor natuur en dierenwelzijn reageren woedend op het plan van de Europese Commissie om de beschermde status van wolven te verlagen. Volgens het WWF mist alle wetenschappelijke onderbouwing voor zo’n besluit. “Ongekend roekeloos en totaal onverantwoord”, oordeelt de natuurorganisatie.

Het WWF roept de lidstaten van de EU op het plan te verwerpen. In een brief aan commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die het voorstel bekendmaakte, stelt een groot aantal organisaties dat iedere verandering aan de beschermde status van wolven “moet zijn gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijke gegevens”. En dus niet op “anekdotisch bewijs” dat is ingediend in een “niet-transparant proces”, klinkt het.

Organisaties als IFAW, Greenpeace, de Dierenbescherming en Vogelbescherming Nederland steunen de inhoud van de brief. Daarin wordt ook de zorg geuit dat vertegenwoordigers van boeren en jagers de discussie hebben gekaapt.

“De EU heeft internationaal altijd een leidende rol als het gaat om het halen van biodiversiteitsdoelen. Dat staat totaal haaks op dit ondoordachte voorstel”, voegt WWF eraan toe. Volgens de organisatie schept het voorstel om de bescherming van wolven af te zwakken ook nog “een gevaarlijk precedent voor alle andere bedreigde diersoorten in Europa”.

De Europese Commissie zou lidstaten volgens de natuurorganisaties juist moeten helpen “weer leren samen te leven met wilde dieren” als de wolf, in plaats van “angst aan te wakkeren”.