Schiphol schrapt donderdag ruim 200 vluchten om harde wind

Ruim tweehonderd vluchten kunnen donderdag niet doorgaan op luchthaven Schiphol door de harde wind die voor die dag voorspeld is. Het gaat om zowel vertrekkende als aankomende vluchten. Volgens de luchthaven moeten reizigers daarnaast rekening houden met vertragingen.

Schiphol houdt rekening met windsnelheden van rond de 50 kilometer per uur, naast windstoten met een snelheid van maximaal 90 kilometer per uur. Daarom kan er volgens de luchthaven vanaf de middag slechts op een van de banen worden gestart en geland, de Buitenveldertbaan.

Daarnaast kan de harde wind van invloed zijn op de bagageafhandeling van vliegtuigen op de grond. “Met als gevolg mogelijke verstoringen in het vliegschema voor zowel vertrekkende als aankomende vluchten”, aldus Schiphol.

Het KNMI waarschuwde eerder op de dag al voor zware windstoten in de loop van de ochtend en middag. Vooral in de kustgebieden kan het hard waaien door de storm met de naam Pia. Voor het hele land is donderdag vanaf 09.00 uur code geel afgekondigd.

Op luchthavens Rotterdam The Hague en Eindhoven Airport zijn vooralsnog geen vluchten geannuleerd. Beide luchthavens zeggen de weersomstandigheden donderdag wel te blijven monitoren.