Tim Hofman moet getuigen in zaak, verdachte blijft vastzitten

Tim Hofman moet achter gesloten deuren getuigen in de zaak tegen Chris T., de man die ervan wordt verdacht dat hij hem zou willen vermoorden. De rechter heeft dat verzoek van T.’s advocaat Emma Hoffman woensdagmiddag ingewilligd. De verdachte blijft in voorlopige hechtenis.

Tim Hofmans advocaat Maarten Pijnenburg spreekt van een “onwenselijke en oncomfortabele situatie” dat het verzoek direct is ingewilligd.

De verdachte liep op de avond van 6 september gewapend met onder meer een omgebouwd gaspistool het pand van BNNVARA in Hilversum binnen en zei dat hij Tim Hofman wilde doodschieten. “Godzijdank was hij niet aanwezig, hij is gered door de receptionist”, zei de advocaat van de televisiemaker over de desbetreffende avond.

Pijnenburg vroeg de rechter om het strafdossier met daarin de onderzoeksbevindingen te mogen inzien, maar dat verzoek wees de rechter af. Hofman moet “zo onbevangen mogelijk” worden gehoord, aldus de rechter. Het inzien van het dossier zou de herinneringen van de journalist – al dan niet onbewust – kunnen be├»nvloeden. De presentator was zelf niet aanwezig tijdens de pro-formazitting, verdachte T. evenmin.

De advocate van T. verklaarde tijdens de zitting dat de verdachte die bewuste avond in een psychose verkeerde en de presentator nooit daadwerkelijk wat had willen aandoen. “Hij is daar niet de persoon voor”, zei Hoffman woensdagmiddag. Volgens haar kan hij zich half februari laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum, een psychiatrische observatiekliniek. Momenteel zou T. antipsychotica gebruiken.

Hoffman verklaarde verder dat T. zich al vrij snel had overgegeven. “Ik heb een pistool in mijn tas en ik geef jou mijn tas. Bel de Koninklijke Marechaussee maar, ik wacht buiten”, zou hij gezegd hebben, waarop hij naar buiten liep en werd gearresteerd. De rechter wil dat tijdens de inhoudelijke behandeling wordt bekeken hoe dit vermeende overgeven zich verhoudt tot de verdenking van het voorbereiden van een moordaanslag.

De zaak gaat op 6 maart verder.