De politie heeft maandag in Venray twee mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van iemand in Blerick (Venlo). Deze persoon, die volgens de politie door geweld om het leven lijkt te zijn gekomen, werd maandagochtend vroeg gevonden in een woningcomplex aan de Alberickstraat.

Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachten is nog niets bekendgemaakt. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.