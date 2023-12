Vereniging doet aangifte van diefstal Van Gogh-beeld in Assen

Binnenstadsvereniging Vaart in Assen zet de aangifte van de diefstal van het beeld van Vincent van Gogh door. Het beeld verdween eerder deze maand van de Kop van de Vaart, waar het door de vereniging was neergezet ter gelegenheid van de Van Gogh-tentoonstelling in het Drents Museum.

“Vincent is nog niet op z’n plek gezet, de aangifte bij de politie zullen we dus doorzetten”, laat een woordvoerster van Vaart in Assen weten naar aanleiding van berichtgeving van RTV Drenthe. De ondernemersclub had de dieven tot kerst gegeven om het beeld terug te zetten, maar dat is nog niet gebeurd. Vermoedelijk gaat het om een stunt van een oudejaarsvereniging, maar “het is en blijft diefstal”, zegt de woordvoerster. “We hebben navraag gedaan bij diverse oudejaarsverenigingen hier in het noorden, maar ze houden zich allemaal op de vlakte.”

De vereniging hoopt dat Vincent gauw terugkomt, want de expositie in het Drents Museum duurt nog maar tot en met 7 januari. Ook de zogeheten city experience, een route door de stad waar onder andere etalages en muurschilderingen ge├»nspireerd door Van Gogh zijn te zien, is dan voorbij. “Mensen komen van ver om de tentoonstelling en de city experience te zien. Zij missen nu dit mooie icoon.”