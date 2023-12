Koning: harde afrekencultuur maakt onze leefwereld onherbergzaam

Koning Willem-Alexander vindt dat “een harde afrekencultuur onze leefwereld onherbergzaam” maakt. Dat zei de koning maandag tijdens zijn kersttoespraak. “Het intimideren, bedreigen en schofferen van mensen is buiten de orde. Wie daarvoor kiest, verlaagt zichzelf en beschadigt onze gemeenschap”, aldus de koning vanuit Paleis Huis ten Bosch. “Als de grote wereldproblemen onze krachten te boven gaan, kunnen we in ieder geval wél zorgen dat we in eigen land vreedzaam samenleven en tegenstellingen overbruggen.”