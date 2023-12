Inspectie: 20 procent van siervuurwerk voor consumenten afgekeurd

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een vijfde (20,5 procent) van het door de inspectie geteste siervuurwerk voor consumenten afgekeurd. Het gaat om zogeheten F2-vuurwerk, zoals cakes, compoundboxen, grondbloemen en fonteintjes. De importeurs van het afgekeurde vuurwerk moeten dit van de markt halen en op eigen kosten vernietigen, meldt de inspectie woensdag.

In totaal onderzocht de ILT 171 vuurwerkartikelen op etikettering en functioneren. De voornaamste reden dat vuurwerk werd afgekeurd was dat er brandende delen buiten de zogeheten veiligheidscirkel van 8 meter kwamen. Ook knalde afgekeurd vuurwerk harder dan 120 decibel of kwam het niet hoog genoeg. Verder ging afgekeurd vuurwerk soms niet af of explodeerde het.

De inspectie zag ook relatief veel misgaan bij het afsteken van compoundboxen, samengesteld vuurwerk waarbij soms wel meer dan tweehonderd schoten worden afgevuurd. “Tijdens het testen van de compounds was er vaak sprake van blindgangers, brandende delen buiten de veiligheidscirkel en een te hoog geluidsniveau”, aldus de ILT.

Vorig jaar werd ook al een vijfde van het geteste vuurwerk afgekeurd. Wel ziet de inspectie dat de vuurwerkbranche stappen heeft genomen om de veiligheid te verbeteren. Zo zijn van sommige vuurwerkartikelen de afmetingen aangepast waardoor ze niet omvallen, mits ze stabiel worden neergezet. Ook is vuurwerk dat door machines wordt gevuld consistenter van kwaliteit dan voorheen, ziet de inspectie.

Wel was nog altijd 25,5 procent van het geteste vuurwerk van onvoldoende kwaliteit, aldus de inspectie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vuurwerk dat na het afsteken nog nabrandde. Importeurs van dit vuurwerk krijgen een brief van de inspectie om het vuurwerk aan te passen.

F2-vuurwerk mag dit jaar alleen worden verkocht op 28, 29 en 30 december. Omdat 31 december dit jaar op een zondag valt, geldt dat niet als officiƫle verkoopdag. Het afsteken van vuurwerk mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.