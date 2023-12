De snelweg A7 over de Afsluitdijk richting Friesland is vrijdagavond rond 21.30 uur weer open voor verkeer, dat meldt Rijkswaterstaat. De weg was sinds 16.00 uur afgesloten na een ongeluk met twee auto’s bij Breezanddijk. Daarbij vielen vijf gewonden, onder wie een zwaargewonde.

De weg was afgesloten onder meer voor politieonderzoek. Verkeer naar Friesland werd omgeleid via Flevoland.