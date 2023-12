Grote brand in Driebergen-Rijsenburg in buurt van vuurwerkopslag

In twee panden aan de Kleinloolaan in Driebergen-Rijsenburg woedt zaterdagochtend een grote brand. De brandweer heeft alles binnen een straal van 100 meter ontruimd. In de buurt is ook een vuurwerkopslagplaats en de brandweer probeert met man en macht te voorkomen dat de vlammen dat pand bereiken. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

De brand is begonnen in een wasserij en daarna overgeslagen naar een bouwmarkt. Beide panden zijn volledig verwoest. De brandweer geeft voorrang aan het nathouden van de vuurwerkopslag. De eigenaar van deze opslag annex verkooppunt is aanwezig en heeft kunnen melden dat veel vuurwerk uit de opslag al was verkocht, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. “De vlammen staan behoorlijk hoog, diverse bedrijven worden bedreigd. Alles eromheen schermt de brandweer af van het vuur. De vuurwerkopslag staat nog niet in brand.”

In de naastgelegen woonwijk zijn woningen ontruimd. In totaal 36 mensen zijn naar een hotel gebracht. “Er komt veel rook vrij en een deel van de rook trekt naar de snelweg toe. We adviseren mensen om op afstand te blijven want overal vallen gloeiende vuurdeeltjes”, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Utrecht.

De eerste melding kwam om 05.15 uur bij de alarmcentrale binnen. De brandweer is uitgerukt met onder meer vijf tankautospuiten en één hoogwerker. Er is ook versterking opgeroepen uit onder andere Zeist, Bunnik en Werkhoven.

Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.