Bij een verkeersongeval op de Afsluitdijk zijn vrijdagmiddag vijf mensen gewond geraakt, een van hen raakte zwaargewond, aldus de politie. De gewonden worden naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval met twee auto’s gebeurde rond 16.00 uur in de buurt van Breezanddijk. De A7 is hierdoor in de richting van Friesland afgesloten en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het is nog onbekend hoe lang de weg dicht blijft, aldus de politie.