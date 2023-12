Een woning aan de Amazonelaan in Purmerend heeft in de nacht van donderdag op vrijdag schade opgelopen door een explosie, meldt de politie. Onbekend is wat er precies is ontploft.

De voordeur en de ramen van de woning zijn beschadigd. De ontploffing vond rond 03.50 uur plaats. De bewoners zijn niet gewond geraakt.