Koppige stier die van geen wijken wist van landtong gehaald

De stier die al dagen was ingesloten door hoogwater op een schiereilandje aan de Maas bij Itteren, en daar niet weg wilde, is uit zijn benarde positie bevrijd en aan wal gevaren. Dat gebeurde vrijdagmiddag door onder anderen medewerkers van Free Nature, die het dier eerst verdoofden, vervolgens met behulp van een lier aan boord van een boot sleepten om het vervolgens naar de veilige oever bij Itteren (gemeente Maastricht) te varen. Daar bereikte het dier, nog steeds buiten westen, vaste wal.

Eenmaal in Itteren kwam de stier langzaam bij, in de nabijheid van een dierenarts. Zodra de stier op krachten is gekomen, wordt hij overgebracht naar natuurgebied Terworm bij Heerlen.

Een woordvoerster van eigenaar Free Nature zei vrijdag dat het dier zich een tijd geleden had losgemaakt van een kudde, die momenteel aan de Belgische kant van het natuurgebied bij Lanaken staat. Dat is volgens haar normaal voor een volwassen stier. Het dier besloot vervolgens de landtong als eigen territorium te kiezen, maar werd daar de afgelopen dagen overvallen door het snel stijgende Maaswater. De koppige stier wist echter van geen wijken en wilde niet verkassen van zijn eigen plek. Pogingen het dier met hooi terug naar de Belgische kudde te lokken, liepen de afgelopen dagen op niets uit.

Free Nature zorgde ervoor dat de stier de afgelopen dagen genoeg hooi en koeienkoeken had om op krachten te blijven. Vrijdag werd echter besloten het dier met een boot weg te halen. “Ik ben heel blij dat dit gelukt is”, aldus de woordvoerster van Free Nature vrijdag na afloop van de overtocht.