Defensie-uitgaven stijgen dit jaar naar ruim 15 miljard euro

De uitgaven aan defensie zijn dit jaar gestegen naar 15,3 miljard euro, een toename van 2,4 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. Het ministerie van Defensie zegt flink te investeren in nieuwe projecten en materieel. De uitgaven zullen de komende jaren blijven stijgen.

Dit jaar zijn onder meer nieuwe raketten voor het lucht- en raketverdedigingssysteem Patriot besteld voor 658 miljoen euro.

Dat de defensie-uitgaven ook de komende jaren omhoog gaan, is te zien aan de financiële verplichtingen die het ministerie is aangegaan. Die zijn toegenomen van 14,5 miljard euro in 2022 naar 19,4 miljard euro in 2023.

De uitgaven gaan omhoog omdat verschillende nieuwe overeenkomsten zijn gesloten. Het ministerie van Defensie laat bijvoorbeeld nieuwe fregatten bouwen die onderzeeboten kunnen bestrijden (Anti Submarine Warfare). Het departement heeft ook afgesproken om raketartillerie voor grondgebonden eenheden aan te schaffen.

Nederland voldoet al jaren niet aan de afspraak in de NAVO om minimaal 2 procent van de economie van lidstaten (bruto binnenlands product, bbp) uit te geven aan defensie. Het huidige demissionaire kabinet en ook veel politieke partijen vinden dat hier verandering in moet komen. Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 is de roep om aan deze afspraak te voldoen groter geworden. In 2024 stijgt de begroting van het ministerie van Defensie naar verwachting naar 1,95 procent van het bbp.