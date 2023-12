Al Jazeera: doden na aanvallen op vluchtelingenkampen Gaza

Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen bij Israëlische luchtaanvallen op de vluchtelingenkampen Nuseirat en Maghazi in het midden van de Gazastrook, meldt Al Jazeera. Volgens de nieuwszender zijn bij deze bombardementen woningen verwoest.

Er zijn ook gewonden gevallen, maar het is niet duidelijk hoeveel. Volgens een Al Jazeera-verslaggever zijn vooral vrouwen en kinderen getroffen en zullen de gewonden “waarschijnlijk sterven door onjuist en onvoldoende medisch ingrijpen als gevolg van een gebrek aan medische voorzieningen”. Slechts een op de drie ziekenhuizen in Gaza functioneert, maar die leveren als gevolg van de oorlog beperkte zorg.

Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas in oktober uitbrak, komen minder goederen Gaza binnen dan normaal. Het is volgens VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths moeilijk om hulpgoederen het gebied in te krijgen. Vrachtwagens moeten drie keer worden geïnspecteerd en steeds meer goederen worden geweigerd, meldt hij onder meer op X. Griffiths spreekt van een “onmogelijke situatie” voor de inwoners van Gaza en de mensen die de bevolking proberen te helpen.

De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) meldt dat een hulpkonvooi van de organisatie vrijdag door Israëlische militairen is beschoten bij het verlaten van het noorden van Gaza. Er vielen geen gewonden, wel liep een voertuig schade op. Volgens UNRWA maakte het konvooi gebruik van een route die het Israëlische leger had aangewezen. Tijdens de oorlog zijn 142 UNRWA-medewerkers gedood.