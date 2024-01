Eerste officiële storm van dit jaar gemeten in IJmuiden

In IJmuiden is dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur een gemiddelde windsnelheid van windkracht 9 gemeten. Daarmee is Henk, zoals de storm heet, de eerste van 2024 en de tweede winterstorm van dit seizoen, aldus Weeronline. De vorige storm was afgelopen december.

Storm Henk treft vooral de kustgebieden met windstoten van 100 kilometer per uur. Tot en met de eerste helft van de nacht blijven zware tot zeer zware windstoten mogelijk, vooral in de kustprovincies en rond het IJsselmeer. Aan de noordwestkust en op de Wadden kunnen de windstoten een snelheid tot 120 km/uur bereiken.

Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid op ten minste één KNMI-station over een heel uur uitkomt op windkracht 9. Van een officiële zware storm wordt gesproken als het gemiddeld over het een heel uur windkracht 10 waait. Bij een zeer zware storm moet het over een heel uur met gemiddeld windkracht 11 waaien.