Taxi-inspecteurs krijgen bodycams tegen agressie

Twaalf taxi-inspecteurs dragen het komende halfjaar bodycams. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een proef die maandag is begonnen, waaruit moet blijken of de inspecteurs dankzij de camera’s veiliger zijn.

De bodycam ziet eruit als een klein zwart kastje dat inspecteurs op borsthoogte dragen. Ze krijgen eerst een training om met de bodycams te leren omgaan, ook vanwege de privacy van de mensen die in beeld komen. Voordat een inspecteur gaat filmen, moet die dat duidelijk zeggen.

“Onze taxi-inspecteurs voelen zich niet 100 procent veilig bij het uitoefenen van hun werk”, zegt een woordvoerster van de ILT. Volgens haar is sprake van “diverse meldingen” van met name verbaal, maar ook fysiek geweld. Hoe vaak dat precies voorkomt, is niet bekend. “We hopen dat het gebruik van de bodycam het veiligheidsgevoel vergroot en het aantal geweldsdelicten vermindert.”