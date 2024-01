Politie: meerdere betrokkenen incident Leek waarna man overleed

Bij het geweldsincident op 1 januari in Leek waar kort daarop een 52-jarige man overleed, waren meerdere mensen betrokken, meldt de politie. Het incident was om 02.30 uur aan de Windsingel in de Groningse plaats. “Uit onderzoek moet blijken wat hun rol en betrokkenheid bij het incident precies geweest is”, meldt een politiewoordvoerster.

Diezelfde dag werd een 18-jarige man aangehouden voor zijn mogelijke betrokkenheid bij het incident.

Volgens Dagblad van het Noorden sprak het slachtoffer een groepje jongeren aan omdat ze vuurwerk naar zijn hond hadden gegooid. Daarop zou hij, volgens de krant, mishandeld zijn. De politie kon dit verhaal woensdag niet bevestigen, omdat het nog onderzocht wordt. “Die context moeten we nog helder krijgen”, aldus de woordvoerster.

Het slachtoffer is na het incident naar huis gegaan, daar overleed hij korte tijd later.