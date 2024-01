MiGreat stopt met hulpverlening bij aanmeldcentrum Ter Apel

Hulporganisatie MiGreat stopt de hulpverlening bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel in Groningen. Roos Ykema, directeur van MiGreat, meldt donderdag dat er eigenlijk al een jaar geen grote noodsituaties meer op het veld buiten zijn geweest en dat eventuele lokale vrijwilligers nu goed kunnen helpen als dat nodig is.

In een persbericht schrijft de organisatie dat er “ondanks de ellende binnen de opvang, waar mensen in de afgelopen weken opnieuw dagenlang op de vloer moesten slapen, geen grote groepen mensen op het veld zijn beland”. Ykema stelt dat ook mensen in andere plaatsen in Europa de hulp goed kunnen gebruiken. “Dat is ook heel belangrijk.”

In Ter Apel is plek voor 2000 asielzoekers. Maar door de drukte in het aanmeldcentrum hebben mensen op sommige momenten op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of buiten moeten slapen.

In voorkomende gevallen hielpen organisaties als MiGreat ter plekke. Zo gingen vrijwilligers langs in Ter Apel om te controleren of iedereen binnen was en als dat niet het geval was dan hielpen vrijwilligers met voedsel, een tent, dekens of bijvoorbeeld met het vinden van een advocaat. Ook bemiddelden mensen van de organisatie om degenen die buiten moesten slapen alsnog naar binnen te krijgen.

In 2022 werd het verboden tenten aan te bieden in Ter Apel. De gemeente stelde daartoe een tijdelijke noodverordening in. Tenten zouden omwille van de veiligheid niet toegestaan zijn. De politie nam toen tenten in. MiGreat heeft hierover een klacht ingediend bij de Nationale ombudsman tegen de politie en de gemeente.