Binnenvaart kan hoog water aan, geen zorgen om vorst

De Nederlandse binnenvaart maakt zich vooralsnog weinig zorgen om het huidige hoge waterpeil en de aanstaande vorst van dit weekend. Dat laat brancheorganisatie de Koninklijke Nederlandse Binnenvaart (KNB) weten.

“Het gros van het transport gaat gewoon door, de binnenvaart ligt niet stil door het hoge water”, zegt Geert Snoeij, beleidsadviseur nautische techniek, water en infrastructuur bij de KNB. “Met dergelijke vooruitzichten verwachten we niet direct problemen”, zegt hij over de voorspelde vorst van aanstaand weekeinde.

Het huidige hoge waterpeil zorgt momenteel voor wat kleine, lokale problemen zoals vertraging in transport van goederen over water, zegt Snoeij. Dat komt doordat “sommige infrastructuur niet meer goed werkt”, zoals de Prins Willem-Alexandersluis van het Oranjesluiscomplex in Schellingwoude, bij Amsterdam. “Daardoor liggen sommige schepen een aantal dagen daar stil.”

Snoeij legt verder uit dat schepen door de hoge waterstand, die vanaf donderdag weer gaat stijgen, rekening moeten houden met de hoogte van hun containers. “Schepen kunnen dan niet altijd dezelfde lading meenemen, omdat ze anders niet onder bruggen door kunnen. Er moeten dan meer schepen vaker varen voor dezelfde lading.”