Verbod om gebied bij Stuwweg Maastricht te betreden

Niemand mag nog het gebied achter de Stuwweg in Maastricht betreden. Dat heeft de burgemeester van Maastricht donderdag met een noodverordening besloten. Sinds 11.00 uur en tot nader order is het gebied verboden terrein, omdat een brug aan de Stuwweg dreigt in te storten nadat er in de ochtend een losgeslagen woonboot tegenaan is gevaren.

Door hoogwater is een overlaat, een soort dam, beschadigd. Vervolgens is in het Afvoerkanaal langs de Stuwweg een stroomversnelling ontstaan en zijn woonboten die daar lagen instabiel geworden. Een van de boten is meegesleurd en tegen een pijler van de brug gekomen, waardoor die door een knik in het beton is verzakt. De brug zelf werd woensdagavond al afgesloten en mensen die op de woonboten woonden, werden geƫvacueerd.

Het gebied is voor iedereen afgesloten met uitzondering van hulpdiensten. Daarmee probeert burgemeester Wim Hillenaar ervoor te zorgen dat zij die er voor werkzaamheden moeten zijn de ruimte hebben, alsmede de veiligheid van (ramp)toeristen te waarborgen.

Rijkswaterstaat zei donderdagochtend al “alles op alles” te zetten “om het gat zo snel mogelijk te dichten”. Ook wordt bekeken hoe voorkomen kan worden dat de losgeslagen woonboot nog meer schade kan aanrichten.