19 uithalers in ‘Trojaanse container’ opgepakt in haven Rotterdam

In de Rotterdamse haven zijn 19 uithalers opgepakt die verstopt zaten in een zogenoemde ‘Trojaanse container’. Dat is een container die leeg lijkt, maar waarin wel mensen verstopt zitten. Uithalers worden door criminelen ingezet om drugs uit containers te halen. Onder de aangehouden mensen zijn zes minderjarigen, de jongste 14 jaar.

Ook meldt de politie dat de eerste vrouwelijke uithaler ooit is aangehouden. Het is een 18-jarige Rotterdamse.

Zes van de uithalers komen uit (niet genoemde plaatsen in) Belgiƫ (16 t/m 19 jaar), vier uit Rotterdam (18 t/m 25 jaar), twee uit Lansingerland (17 en 18 jaar), twee uit Tilburg (17 en 18 jaar), een uit Papendrecht (17 jaar), een uit Alblasserdam (18 jaar), twee uit Den Haag (14 en 21 jaar) en een uit Roermond (18 jaar).

Ook een 51-jarige vrachtwagenchauffeur uit Bosniƫ is aangehouden.