Waterstand in IJsselmeer en Markermeer blijft zeer hoog

De waterstand in het IJsselmeer en het Markermeer blijft zeer hoog, aldus Rijkswaterstaat. Dat komt doordat de meren al heel vol zitten door de vele regen, terwijl op de grote rivieren de vierde hoogwatergolf in aantocht is. Dat water komt ook gedeeltelijk in het IJsselmeer terecht. Harde windvlagen laten het hoge water richting de kust opstuwen. Volgens Rijkswaterstaat zijn op dit moment geen extra maatregelen nodig rond het Markermeer.

Donderdag kon er water vanuit het IJsselmeer geloosd worden op de Waddenzee. Vrijdag is dat ook mogelijk, maar het Markermeer zal daar nog niet van profiteren omdat de waterstand op het IJsselmeer hoger is dan die op het Markermeer. Er kan dus geen water vanuit het Markeermeer naar het IJsselmeer afgevoerd worden. Rijkswaterstaat denkt dat de waterstanden op de meren over enkele dagen gelijk zullen zijn. Omdat in het weekend droger weer wordt verwacht zijn de vooruitzichten gunstig, aldus de dienst.

De gemeente Hoorn verwacht ook minder problemen met het hoge water in het Markermeer en schroeft de controles in de nacht terug. Er wordt ’s morgens vroeg, ’s middags en laat in de avond nog een ronde gelopen. Extra zandzakken of big bags zijn waarschijnlijk niet meer nodig, aldus de gemeente. De big bags hebben in de nacht van donderdag op vrijdag het hoogste water uit het Markermeer op het Visserseiland en in de Grashaven tegengehouden.