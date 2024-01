Defensie bekijkt mogelijkheden aanpak dam en brug Maastricht

Medewerkers van Defensie zijn vrijdagochtend begonnen met een verkenning van de doorgebroken dam aan de Stuwweg in Maastricht. Ook bekijken ze de toestand van de op instorten staande brug aan de Stuwweg, waar een woonboot door de sterke stroming tegenaan gesleurd is.

Militairen proberen een gedetailleerd beeld te krijgen van de situatie. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de verkenning bedoeld om te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden, onder meer om de dam tijdelijk te herstellen.

De verkenning begon om 09.00 uur en is nog gaande. De situatie ter plekke is volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet veranderd sinds donderdagavond. Er geldt in het gebied een noodverordening, waardoor niemand op de brug of Stuwweg mag zijn. Alle bewoners van de boten zijn geƫvacueerd en verblijven in hotels of bij familie.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio wordt inmiddels wel nagedacht over een noodbrug of een andere oplossing, zoals pontons. De brug, waaronder een steunpijler is weggezakt en die daardoor iets is ingezakt, is de enige verbinding met de Stuwweg. Dat is een doodlopende weg waarlangs de ruim dertig woonboten liggen. “Op de een of andere manier moeten we straks toch aan de overkant kunnen komen”, zei hij. “Defensie gaat dat verkennen.”

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei dat Defensie bekijkt of het mogelijk is de kapotte dam met een grote hoeveelheid stenen althans tijdelijk te herstellen. Dat is een van de opties die de rijksdienst bekijkt. “Maar we hebben te maken met een sterke stroming”, zei hij. Een andere optie is daarom het laten zinken van containers vol stenen aan de ingang van het kanaal, waarlangs de woonboten liggen.