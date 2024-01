Hoogste waterstand Maas bij Maastricht is voorbij

De hoogste waterstand in de Maas is voorbij, aldus Rijkswaterstaat. Na de piek van donderdagmorgen ging het rivierpeil in de nacht van donderdag op vrijdag nog even omhoog, maar het water kwam een stuk minder hoog dan eerder werd verwacht, zodat er vrijdag geen sprake is van een tweede piek. De hoogwatergolf op de Maas is nu in de buurt van Stevensweert (gemeente Maasgouw) in het midden van Limburg.

Donderdag voerde de Maas bij St. Pieter onder Maastricht 1700 kubieke meter water per seconde af. Zulk hoog water komt eens in de drie tot vier jaar voor, aldus de waterbeheerder. De aanvoer van regenwater vanuit Frankrijk en de Ardennen daalt nu snel. De Maas blijft volgens Rijkswaterstaat een poosje op een stabiele hoge afvoer van 1500 kubieke meter per seconde staan. In de loop van zondag daalt de waterstand verder.

Honderden dijkwachten van waterschap Limburg lopen voortdurend inspectierondes over de dijken langs de regenrivier. Alle stuwen in de Maas zijn omhooggezet om het water zo snel door te laten stromen.