Noodverordening Maastricht uitgebreid om inzet Chinooks

Burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht heeft de al enkele dagen geldende noodverordening in het Bosscherveld uitgebreid. Het gebied waar niemand mag komen, is groter geworden. Dat heeft volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg te maken met de inzet van Chinookhelikopters die bezig zijn met het dichten van een kapotgeslagen dam aan de Stuwweg in de Limburgse hoofdstad.

Het is ook verboden om er drones te laten vliegen, blijkt uit de nieuwe noodverordening. Het gebied waar de helikopters grote netten vol zware stenen transporteren, is verboden terrein verklaard. De veiligheidsregio roept mensen voor hun eigen veiligheid op om weg te blijven uit het gebied. Enkele wegen in de omgeving zijn afgesloten. Alleen lijnbussen mogen erdoor. Verder waarschuwt de veiligheidsregio dat de Chinooks geluidsoverlast kunnen veroorzaken.

De twee Chinookhelikopters van Defensie zijn bezig met het dichtstorten van de doorgebroken dam. Een eind verder stroomopwaarts is een aannemer samen met genietroepen bezig een nooddam aan te leggen. De helikopters laten zestig netten met daarin 4000 kilo breuksteen in het water zakken. Dit om het enorme gat in de kapotte dam te dichten. Als dat lukt, zal de stroomsnelheid van de waterloop afnemen. Dat maakt de aanleg van een nooddam, een stuk stroomopwaarts van de kapotgeslagen dam, minder riskant.