Kind (2) overleden door auto-ongeluk net over de Duitse grens

Bij een aanrijding tussen twee auto’s met Nederlands kenteken in het Duitse Selfkant, net over de grens bij Sittard in Limburg, is vrijdag een kind van 2 jaar oud om het leven gekomen. De overige inzittenden, onder wie een kind van 4, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Duitse politie.

Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag rond 17.00 uur. De politie spreekt van een frontale botsing. Beide bestuurders zaten bekneld en moesten door de hulpdiensten bevrijd worden. Het 2-jarige kind stierf nog op de plek van het ongeluk, meldt de Duitse politie. Het 4-jarige kind is met een traumahelikopter naar het academisch ziekenhuis in Keulen vervoerd. De overige inzittenden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Over de identiteit van de dode en gewonden doet de politie geen mededelingen. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.