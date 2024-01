In Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand om het leven gekomen bij een woningbrand, meldt de brandweer. De brand ontstond rond 02.30 uur in een portiekwoning aan de Pleinweg (Charlois). De brandweer ontruimde de portiek en enkele naastgelegen woningen.

Rond 03.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.