Een motorrijder is zaterdagochtend in Bleiswijk (Zuid-Holland) om het leven gekomen nadat hij op een vrachtwagen was gebotst. Het ongeluk gebeurde rond 11.10 uur op de N209. De man overleed ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur mankeert niks.

De weg is ter hoogte van de Marijkelaan afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.