Groningen: politiek en gemeenten houden asielcrisis in stand

De provincie Groningen en negen van de tien gemeenten in die provincie hebben maandag forse kritiek geuit op het demissionaire kabinet, op de Tweede Kamer en op veel andere gemeenten. Die houden de crisis in de opvang van asielzoekers “willens en wetens” in stand uit “pure onwil”, zeggen de Groningers in een gezamenlijke brief.

Westerwolde, de tiende gemeente in de provincie, heeft een kort geding aangespannen tegen de overheid. Dat gaat over de opvang van asielzoekers bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel in de gemeente. Westerwolde zegt dat de manier waarop de asielzoekers worden opgevangen onaanvaardbaar is, en wil dat het Rijk ingrijpt. De zaak dient woensdag. De provincie Groningen en de andere gemeenten zeggen dat ze vierkant achter Westerwolde staan.

In hun brief schrijven de provincie en de Groningse gemeenten dat ze zelf in de afgelopen weken veel hebben gedaan om de druk op Ter Apel te verminderen. “De limiet van onze mogelijkheden is daarmee inmiddels wel bereikt.” Sommige gemeenten buiten de provincie waren “welwillend” en hielpen ook, maar “een te groot deel van het land kijkt vooral toe en wendt het hoofd af”, klagen de Groningers. Ze zijn onder meer boos dat er nog geen spreidingswet is, die zou moeten zorgen voor een betere verdeling van asielzoekers over het land.