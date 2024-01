Groninger Gasberaad vindt keuze voor waakvlamniveau ‘overdreven’

Het Groninger Gasberaad, een collectief van maatschappelijke organisaties, is boos dat demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft besloten op twee locaties in het Groningenveld weer een klein beetje gas te winnen in verband met de kou. “Als er nu voor lange tijd vorst werd verwacht. Maar donderdag gaat de temperatuur alweer omhoog. Wat overdreven”, zegt Jan Wigboldus, voorzitter van het beraad.

Wigboldus voegt eraan toe dat het besluit voor hem niet onverwachts komt. ” Het is zoals het is, regels zijn regels. Dit is conform de afspraak die destijds is gemaakt, dus we moeten het als Groningers maar weer zien te overleven. Je kunt je wel afvragen wat voor zin het heeft. Dit is een hoop reuring en een hoop gedoe om niks.”

Wigboldus legt zich wel neer bij het waakvlambesluit. “Vijlbrief wordt er natuurlijk op gewezen door een paar alerte ambtenaren en kan niet anders dan daarnaar luisteren. Maar voor Groningen is het beter als het weer snel gaat dooien.”

Vijlbrief meldde maandag dat twee locaties in het Groningenveld op waakvlamniveau worden gezet, omdat dinsdag een gemiddelde temperatuur van lager dan -6,5 graden wordt verwacht. Als bij lage temperaturen problemen ontstaan bij de gasopslagen, kunnen leveringsproblemen ontstaan. Vijlbrief verwacht dat de winning slechts enkele dagen nodig is.

De waakvlamfase begint als binnen drie dagen een gemiddelde temperatuur’ van -6,5 graden of lager wordt verwacht. Op basis van historische temperatuurgegevens verwacht de Rijksoverheid dat dit in de winter van gasjaar 2023-2024 één keer gaat voorkomen.

Sinds dit najaar is de gaswinning naar nul gebracht, maar het veld blijft wel nog open voor noodgevallen.