Nederlandse chef-kok rijdt eigen stagiair aan, man in levensgevaar

De Nederlandse sterrenchef Nick Bril heeft maandagmorgen vroeg bij zijn sterrenrestaurant The Jane in Antwerpen een man aangereden terwijl hij onder invloed verkeerde. Het slachtoffer, een stagiair in het restaurant, raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Dat bevestigt de advocaat van Bril, Omar Souidi.

Bril belde volgens het Openbaar Ministerie in Antwerpen zelf met de politie. De blaastest die hij moest afleggen was positief. Daarna werd zijn rijbewijs ingetrokken en is zijn auto in beslag genomen voor onderzoek. Het OM hoopt ook het slachtoffer te kunnen ondervragen, maar het is nog niet bekend hoe het met de man gaat.

Volgens advocaat Souidi verkeert chef-kok Bril in shock door de aanrijding. “Hij is in gedachten voor 100 procent bezig met het slachtoffer en hoopt ongelooflijk dat de man het haalt.” Verder onderzoek moet uitwijzen in wat voor omstandigheden de aanrijding plaatsvond, aldus de advocaat. Het slachtoffer was sinds een paar weken als stagiair werkzaam in The Jane.

Sterrenkok Bril moet nog door de politie worden verhoord. Volgens zijn advocaat gebeurt dat op een later tijdstip omdat Bril in shock verkeert en daartoe niet in staat is.

Restaurant The Jane heeft twee Michelinsterren. Nick Bril opende het in 2014 samen met chef-kok Sergio Herman. In 2021 werd hij de volledige eigenaar van de zaak, toen Herman besloot de zaak te verlaten.