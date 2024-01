Den Haag: voor ons is A12-blokkade een herhaling

Dat Extinction Rebellion volgende maand de snelweg A12 in Den Haag weer wil blokkeren, is voor de gemeente Den Haag “een herhaling van wat we eerder hebben gezien. Onze opvatting is niet veranderd. We hebben gehoord wat ze van plan zijn, daar nemen we kennis van, we gaan het zien.”

Extinction Rebellion had vorig jaar tientallen keren de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag geblokkeerd uit protest tegen financiƫle steun aan de fossiele industrie. De demonstranten wilden naar het stuk snelweg tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Soms werden ze bij de ingang van die tunnelbak tegengehouden door de politie en gingen ze ter hoogte van het Malieveld op het asfalt zitten. Andere keren bereikten ze wel de plek waar ze wilden komen.

Bij die eerdere blokkades zei burgemeester Jan van Zanen steeds dat het niet is toegestaan om een snelweg te blokkeren.

De klimaatactivisten willen op 3 februari demonstreren op de A12. Dat stuk snelweg is de nacht ervoor in beide richtingen afgesloten voor werkzaamheden. Die moeten rond 07.00 uur klaar zijn. “Als alles gaat zoals gepland is de weg daarna in beide richtingen weer open”, aldus de gemeente.