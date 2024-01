Een week na Oudejaarstrekking wacht 30 miljoen euro nog op winnaar

Een week na de zogenoemde Oudejaarstrekking van de Staatsloterij heeft de winnaar van de hoofdprijs van 30 miljoen zich nog niet bij de Staatsloterij gemeld. Een woordvoerder van de loterij zegt maandag dat er vooralsnog niet actief zal worden gezocht naar de winnaar, maar dat wel te doen, als die nog lang op zich laat wachten.

Het is niet uniek dat prijzen niet, of later, worden opgehaald, maar het is nog nooit eerder voorgekomen dat een prijs van 30 miljoen zo lang blijft liggen. “Het kan zijn dat de winnaar op vakantie is of dat het lot nog in een doos van bijvoorbeeld een kerstpakket zit”, stelt de zegsman. En hij benadrukt: “We willen mensen tijd geven, misschien is het een bewuste keuze dat deze persoon wacht tot alles wat rustiger is”.

Maar als het lang duurt zet de loterij wel een zoekactie op touw. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de winnaar van één miljoen euro opgespoord met behulp van een vliegtuigje. Die winnaar meldde zich omdat deze het toestel met de oproep van de loterij had gezien. Ook naar bijvoorbeeld winnaars van de Oudejaarstrekking van 2022 die zich niet meldden, is actief gezocht. Tevergeefs overigens in sommige gevallen. Toen werden drie elektrische MINI’s niet opgehaald. En ook degene die het geldbedrag van een halve MINI won (vanwege een half lot), kwam niet.

Volgens de zegsman voegt niet-opgehaald prijzengeld “zich bij de afdracht van Nederlandse Loterij aan goede doelen, NOC*NSF (Nederlandse sport) en de Nederlandse staat”.

Het winnende hoofdprijslot werd deze keer verkocht in de Brabantse gemeente Woensdrecht. De eigenaar hoeft daar overigens niet per se vandaan te komen, iedereen kan in een willekeurige winkel een lot kopen. Om prijzen boven een bepaald bedrag (10.100 euro) te kunnen uitkeren moeten winnaars met het betreffende lot naar het kantoor van de Nederlandse Loterij komen.

Dit jaar zijn ruim 7,2 miljoen Oudejaarsloten verkocht. Daarmee is het volgens de Staatsloterij de meest succesvolle oudejaarstrekking. Vorig jaar werd het winnende lot gekocht door een inwoner van Amersfoort.